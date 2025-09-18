مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المفوضية الأوروبية أكدت أن 600 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعانون من أوضاع صعبة، مشيرا إلى أن ما يتم بمثابة حرب إبادة وتجويع تتم من العدو الصهيوني ضد أهالينا في غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي عندما كان في الدوحة وألقى خطابا قويا، ووصف إسرائيل بالعدو وحذر من انهيار اتفاقيات السلام، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته ومحاسبة إسرائيل.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي، خاصة عندما أكد أن ما تقوم به إسرائيل يهدد أمن المنطقة.