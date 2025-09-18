قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
محمود محيي الدين: حياة كريمة تكافح الفقر وتوفر خدمات التعليم والصحة للأولى بالرعاية

هاني حسين

طالب الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، باستمرار مبادرة حياة كريمة وتدعيمها وتمويلها، مشددًا، على أنها معتبرة ومنسجمة مع  أهداف التنمية المستدامة تكافح الفقر وتوفر الاحتياجات الأساسية لعموم الناس، وترتقي بالتعليم والرعاية الصحية وتنفذ أمورا حياتية رئيسية لأهالي القرى والمدن الأصغر، كما أنها تدعم الأولى احتياجا بالرعاية والمساندة، كما أنها تحشد لكل هذه المجالات أبناء الطبقة الوسطى.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مبادرة حياة كريمة تشهد الحشد والتعبئة للفقراء من خلال أبناء الطبقة الوسطى، دون أن يكون ذلك أساسه أي مؤسسة دولية، فالقيادة السياسية تبنتها.

وتابع: "نحنا في مصر نحتاج إلى برنامج تنفيذي حده الأدنى أنّ يكون أكثر تفوقا وشمولا من برنامج صندوق النقد الدولي في مجالات استقرار الاقتصادي الكلي، ويهتم بالاستثمار الخاص والتصدير كأسس من أسس الحركة للتنمية، ومعهم سنهتم بجناحي الحركة وموضع التنافس بين الصين والهند وامريكا وأوروبا، وهما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر والاستدامة كجناح آخر، ومع هذا كله، ستكون هناك بعض الآثار الاجتماعية تحتاج رعاية ودعم وتضامن، هذا ليس فحسب، ولكن، تسريع وتير برنامج حياة كريمة، والدفع به، بكل مكوناته مع استكمال والتسريع أيضا بنظام التأمين الصحي الشامل والارتقاء بالتعليم، وكلها بنود تجعل المواطن المصري يعرف جيدا أين يذهب انفاقه، ولن يكون في حاجة إلى الانفاق عليها من جيبه الخاص كما ينفق اليوم".

وأردف: "بدلا من أن تزاحم الدولة القطاع الخاص بمشروعاته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من المهم تسريع برنامج الطروحات، وهو ما يعني تسوية أرض الملعب، وأن تعمل بقواعد العمل، التشغيل، المنافسة، دفع الضرائب، دفع الجمارك، الحصول على رأس المال، الحصول على الأراضي، وبالفعل صدرت قوانين في هذا الشأن يجب أن تفعل، وكلها يجب أن تكون خاضعة لقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، والمهم هو أن هذه المنافسة ستحقق المطلوب في النهاية لعموم الناس".

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

أ.د أشرف عبد القادر

للدراسات العليا.. تعيين أشرف عبد القادر وكيلاً لـ علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ

مناقشة الرسالة

بعد تكرار سرقاتها.. رسالة دكتوراة توصي بإنشاء نظام قضائي خاص لحماية الآثار بجامعة المنوفية

محافظ الغربية

الغربية تطلق شبكة موحدة لقواعد البيانات لتعزيز الجاهزية الكاملة للتعامل مع الطوارئ

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

