محيي الدين: مصر تتبنى إنشاء منتدى للمقترضين لتعزيز التعاون أمام مؤسسات التمويل الدولية

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ هناك توجه تتبناه مصر بشدة يخص إنشاء منتدي للمقترضين على غرار نادي باريس للدائنين، ليسمح بتبادل المشورة الفنية والتعاون المالي بين الدول المدية ويعزز أصواتهم في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى العمل على جلب تمويلات ميسرة أو تخفيض المنح للدول شديدة التعثر مثل الدول الإفريقية الفقيرة الأقل دخلا.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك حلول لأزمة الديون حول العالم، وهي حلول فنيا سليمة وذات جدوى، وممكنة سياسيا، مشددًا، على أن الأمين العام للأمم كلف بإيجاد حلول يمكن تطبيقها على الأرض بدلا من الحلول الفنية، وجرى ترجمتها بالفعل إلى 11 مقترح عالمي وإقليمي، ولكن الأهم، هو أن تحسن الدول المعنية بتحسين قدراتها في إدارة الدين وتغليبها للاستثمارات الخاصة على جذب المديونيات.

وتابع: "في مصر، هناك تفكير بخصوص بعض المشروعات مثل المطارات وأن يتم فيها مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، وهذا أمر جيد"، مشيرًا، إلى أن الديون الدولية والمحلية وتجارة الفائدة لها حلول، داعيا إلى تغليب دور القطاع الخاص في الاستثمارات، وفي مصر، يجب جذب الاستثمارات من الداخل وعربيا وخارجيا.