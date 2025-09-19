جامعة حلوان مستعدة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025–2026

تواصل جامعة حلوان استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الجامعي الجديد، في إطار خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة للطلاب الجدد والقدامى، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتُعد الجامعة البنية التحتية والتجهيزات الأكاديمية، تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات التعليمية، تطوير المناهج الدراسية لتعزيز جودة التعليم وربط المحتوى الأكاديمي بالمهارات العملية، تعزيز البنية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني وتسهيل الوصول إلى المحتوى العلمي، ومع انطلاق العام الجامعي الجديد تنظم الجامعة حفل استقبال للطلاب لتعريفهم بالحياة الجامعية، ويتضمن الحفل العديد من الفقرات احتفالاً باستقبال العام الجامعي، كما يتم إعلان الجداول الدراسية وجداول الأنشطة، وتجهيز بوابات الجامعة، وعمل كروت ذكية لدخول الطلاب، تجهيز المطعم المركزي، المكتبات العامة ومكتبات الكليات، المكتبة المركزية، وتشمل الاستعدادات أيضا المرافق الرياضية والملاعب وأماكن الأنشطة ونادي الجامعة.

كما وضعت الجامعة هذا العام خطة صحية ووقائية متكاملة تشمل تجهيز العيادات الطبية داخل الكليات والمدن الجامعية بأحدث الأجهزة والمستلزمات، وقد بدأ الكشف الطبي للطلاب الجدد اعتبارًا من سبتمبر، مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة، حيث يعد الكشف الطبي هو الخطوة الأولى والأساسية وهو الإجراء الذي يضمن انتظام التحاق الطلاب ويمكن لجميع الطلاب الجدد التسجيل في الكشف الطبي من خلال اللينك:

https://mede.helwan.edu.eg/

كما تعمل الجامعة على توفير جلسات دعم نفسي داخل المدن الجامعية بالتعاون مع متخصصين في الطب النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بحملة لتعقيم شامل للمرافق الجامعية وتوفير المطهرات وتكثيف حملات التوعية الصحية، وقد أعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية عبر منصة "مسكني" الإلكترونية، وتشمل شروط القبول تقديم المستندات إلكترونيًا، والالتزام بلوائح الإقامة، وعدم وجود إقامة سابقة بالمدينة، ويتم التسجيل في المدن الجامعية من خلال اللينك:

https://modon.helwan.edu.eg/

وتقدم الجامعة الدعم للطلاب الجدد من خلال تفعيل منظومة "ابن الهيثم" لتسهيل إدارة البيانات الأكاديمية، ويمكن للطلاب الدخول على الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر للدخول أول مرة وهما (الرقم القومي) للطالب في الخانتين وبعدها يضع الطالب كلمة سر جديدة للحفاظ على خصوصية البيانات ويمكن للطلاب التسجيل في منظومة ابن الهيثم من خلال اللينك:

http://myhu.helwan.edu.eg/.

ولأول مرة هذا العام ولدعم الطلاب وتنمية مهاراتهم تعقد الجامعة اختبار قياس مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (وهو اختبار لتحديد المستوى)، ويتاح لكل الطلاب التسجيل في موقع قياس المهارات فقط بعد ظهور نتيجة الكشف الطبي

ويمكنكم التسجيل في موقع المهارات من خلال اللينك:

https://maharat.helwan.edu.eg/

كما يقوم الطلاب الجدد بالتقدم عبر طلب الالتحاق ويتم من خلال الدخول على منظومة طلب الالتحاق والتسجيل باستخدم الرقم القومي للطالب من خلال اللينك:

https://eservices.helwan.edu.eg/stAdmission/

وترحب جامعة حلوان بطلابها الجدد والقدامى وتؤكد التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة، وتوفير بيئة جامعية متكاملة تواكب المعايير العالمية في التعليم والصحة والدعم النفسي والاجتماعي.