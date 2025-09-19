قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
دعاء العام الدراسي الجديد للمعلمين والطلاب لتيسير العلم والنجاح والتوفيق
وزير الدفاع الباكستاني يفجر مفاجأة: السلاح النووي جزء من اتفاقنا مع السعودية
إسرائيل تعترض على زيارات الصليب الأحمر لأسرى غزة في سجونها
ابنة ضحية بورسعيد: أمي بحثت عن سند فكان هو قاتـ لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان مستعدة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025–2026

جامعة حلوان مستعدة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025–2026
جامعة حلوان مستعدة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025–2026
حسام الفقي

تواصل جامعة حلوان استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الجامعي الجديد، في إطار خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة للطلاب الجدد والقدامى، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتُعد الجامعة البنية التحتية والتجهيزات الأكاديمية، تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات التعليمية، تطوير المناهج الدراسية لتعزيز جودة التعليم وربط المحتوى الأكاديمي بالمهارات العملية، تعزيز البنية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني وتسهيل الوصول إلى المحتوى العلمي، ومع انطلاق العام الجامعي الجديد تنظم الجامعة حفل استقبال للطلاب لتعريفهم بالحياة الجامعية، ويتضمن الحفل العديد من الفقرات احتفالاً باستقبال العام الجامعي، كما يتم إعلان الجداول الدراسية وجداول الأنشطة، وتجهيز بوابات الجامعة، وعمل كروت ذكية لدخول الطلاب، تجهيز المطعم المركزي، المكتبات العامة ومكتبات الكليات، المكتبة المركزية، وتشمل الاستعدادات أيضا المرافق الرياضية والملاعب وأماكن الأنشطة ونادي الجامعة.

كما وضعت الجامعة هذا العام خطة صحية ووقائية متكاملة تشمل تجهيز العيادات الطبية داخل الكليات والمدن الجامعية بأحدث الأجهزة والمستلزمات، وقد بدأ الكشف الطبي للطلاب الجدد اعتبارًا من سبتمبر، مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة، حيث يعد الكشف الطبي هو الخطوة الأولى والأساسية وهو الإجراء الذي يضمن انتظام التحاق الطلاب ويمكن لجميع الطلاب الجدد التسجيل في الكشف الطبي من خلال اللينك:
https://mede.helwan.edu.eg/

كما تعمل الجامعة على توفير جلسات دعم نفسي داخل المدن الجامعية بالتعاون مع متخصصين في الطب النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بحملة لتعقيم شامل للمرافق الجامعية وتوفير المطهرات وتكثيف حملات التوعية الصحية، وقد أعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية عبر منصة "مسكني" الإلكترونية، وتشمل شروط القبول تقديم المستندات إلكترونيًا، والالتزام بلوائح الإقامة، وعدم وجود إقامة سابقة بالمدينة، ويتم التسجيل في المدن الجامعية من خلال اللينك:
https://modon.helwan.edu.eg/

وتقدم الجامعة الدعم للطلاب الجدد من خلال تفعيل منظومة "ابن الهيثم" لتسهيل إدارة البيانات الأكاديمية، ويمكن للطلاب الدخول على الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر للدخول أول مرة وهما (الرقم القومي) للطالب في الخانتين وبعدها يضع الطالب كلمة سر جديدة للحفاظ على خصوصية البيانات ويمكن للطلاب التسجيل في منظومة ابن الهيثم من خلال اللينك:
http://myhu.helwan.edu.eg/.

ولأول مرة هذا العام ولدعم الطلاب وتنمية مهاراتهم تعقد الجامعة اختبار قياس مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (وهو اختبار لتحديد المستوى)، ويتاح لكل الطلاب التسجيل في موقع قياس المهارات فقط بعد ظهور نتيجة الكشف الطبي
ويمكنكم التسجيل في موقع المهارات من خلال اللينك: 
https://maharat.helwan.edu.eg/

كما يقوم الطلاب الجدد بالتقدم عبر طلب الالتحاق ويتم من خلال الدخول على منظومة طلب الالتحاق والتسجيل باستخدم الرقم القومي للطالب من خلال اللينك:
https://eservices.helwan.edu.eg/stAdmission/

وترحب جامعة حلوان بطلابها الجدد والقدامى وتؤكد التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة، وتوفير بيئة جامعية متكاملة تواكب المعايير العالمية في التعليم والصحة والدعم النفسي والاجتماعي.

جامعة حلوان العام الجامعي الجديد البنية التحتية والتجهيزات الأكاديمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

ياسمين عز

ياسمين عز: تعلمت هذه المقولة من الزعيم وكان سبب نجاحي

ارشيفية

تقارير إعلامية: النزوح يتواصل والاحتلال يوسع هجماته نحو تل الهوا وشارع النفق

لبنان

قوات اليونيفيل تدعو لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان

بالصور

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد