رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .
وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية ، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.
واشار الاتحاد ان البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لافضل حل .
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.