تعرف على حقيقة إصابة حسين الشحات

أثبتت الأشعة التي خضع لها حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابته بشد خفيف في العضلة الإمامية .





ومن المقرر ان يحصل الشحات علي راحة لمدة ثلاثة ايام قبل ان يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة المقبلة.





واستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني، حسين الشحات من قائمة مباارة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد في ختام منافسات مسابقة الدوري.





وانتظم مروان محسن، مهاجم الفريق الأول في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





وتعافى مروان محسن، مهاجم الفريق، من آثار الإجهاد العضلي الذي أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.





وشارك مروان محسن في فقرات المران الجماعي بالكامل، بعدما أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.