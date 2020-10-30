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حوادث

حبس لص سرق كابلات كهربائية من أحد مشاريع محافظة القاهرة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية من احد المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بأسلوب القطع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه والوقائع التى ارتكبها من قبل.

وتمكن رجال الامن من ضبط لص سرق كابلات كهربائية من إحدى المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بأسلوب القطع ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من أحد حراس العقارات بقيام شخص بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإستهدافه وضبطه، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 12 حكم حبس جزئى ومستأنف، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة) وبحوزته عدد 3 كابلات كهربائية تزن 30 كيلو جرام مجهولة المصدر .

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات ، إعترف بسرقتها من إحدى المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بدائرة القسم بأسلوب (القطع) بقصد بيعها لتجار الخردة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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