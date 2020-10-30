عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور

ربما يكون من الأفضل في بعض الأوقات ألا نمضي خلف فضولنا ، و نغض أبصارنا عن البحث وراء بعض الأشياء التي تحيط بينا لأنها قد تؤدي إلى نتائج سيئة للغاية.





انتقلت سيدة بريطانية بالغة من العمر 32 عاما ، إلى منزل جديد بعد أن تعرضت لضائقة مالية تسببت في بيعها كل ما تملك و شراء منزل صغير تسكن فيه هي و أولادها ، حسب ما نشر في صحيفة " ميرور" البريطانية .





تقول السيدة إ نها انتقلت إلى المنزل منذ 8 شهور ، كانت تسمع أصواتا غريبة منذ أن وصلت إلى المنزل ، فقد كانت تظن في البداية أنه صوت جيرانها و لكن بعد شهرين فقط اكتشفت أن المنزل الذي يقابلها فارغ تماما .





قررت السيدة ذات يوم أن تبحث في ذلك المنزل عن سر الصوت الذي تسمعه من حين لآخر ، فبدأت رحلة البحث في المنزل و استغلت فرصة غياب أطفالها في المدرسة .





صدمت السيدة بعد عثورها على غرفة في السرداب و كأنها كانت لأطفال بها عرائس و ألعاب، و لكن يوجد بها دماء ملطخة على الحائط و كأن شخص ما كان يتم تعذيبه في ذلك المكان.