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منوعات

عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ربما يكون من الأفضل في بعض الأوقات ألا نمضي خلف فضولنا ، و نغض أبصارنا عن البحث وراء بعض الأشياء التي تحيط بينا لأنها قد تؤدي إلى نتائج سيئة للغاية. 

انتقلت سيدة بريطانية بالغة من العمر 32 عاما ، إلى منزل جديد بعد أن تعرضت لضائقة مالية تسببت في بيعها كل ما تملك و شراء منزل صغير تسكن فيه هي و أولادها ، حسب ما نشر في صحيفة " ميرور" البريطانية . 

تقول السيدة إنها انتقلت إلى المنزل منذ 8 شهور ، كانت تسمع أصواتا غريبة منذ أن وصلت إلى المنزل ، فقد كانت تظن في البداية أنه صوت جيرانها و لكن بعد شهرين فقط اكتشفت أن المنزل الذي يقابلها فارغ تماما . 

قررت السيدة ذات يوم أن تبحث في ذلك المنزل عن سر الصوت الذي تسمعه من حين لآخر ، فبدأت رحلة البحث في المنزل و استغلت فرصة غياب أطفالها في المدرسة . 

صدمت السيدة بعد عثورها على غرفة في السرداب و كأنها كانت لأطفال بها عرائس و ألعاب، و لكن يوجد بها دماء ملطخة على الحائط و كأن شخص ما كان يتم تعذيبه في ذلك المكان.
عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور
عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور

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