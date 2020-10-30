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سر لن تتوقعه.. طريقة عمل عجة البيض والبقدونس

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد البيض من الاطعمة المفيدة التي يمكن ان تقدميها عجة مع البقدونس والبصل تعرفي علي الطريقة بكل تفاصيلها 


 المكوّنات: 
خمس بيضات مخفوقة.
 ربع كوب من كلّ من:
 الحليب، والدقيق. 
نصف ملعقة كبيرة من كلّ من: 
الزيت، والبيكنج باودر.
 كوبان من البقدونس المفروم ناعمًا.
 نصف كوب من كلّ من:
 الكزبرة المفرومة ناعمًا، والبصل الأخضر المفروم ناعمًا. 
فص مهروس من الثوم.
 نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
 رشة من الشطةحسب الرغبة .
 ملح وفلفل أسود، -حسب الرغبة-.
 ست ملاعق صغيرة من الزيت النباتي. 

طريقة التحضير: 
نسخن الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية، 
ونخفق البيض مع الزيت والحليب.
 نخلط الدقيق، والبيكنج باودر، ثم نضيفه فوق خليط البيض.
 نخلط الأعشاب مع الثوم، والبصل الأخضر، والكزبرة، والبقدونس، ونخلط المكوّنات معًا، ثمّ ننكه بالفلفل الأسود، والملح، والكمون، والشطة، ونخلط المكوّنات معًا.
 نسخن الزيت في مقلاة يبلغ قطرها اثنين وعشرين سنتيمترًا على نارٍ معتدلة الحرارة. 
نسكب الخليط بخفه في المقلاة حتى يتشكل لدينا قرص دائري. 
نضع المقلاة في الفرن الساخن لمدة عشرين دقيقة حتى تنضج وتتماسك.
 ملاحظة: يمكننا استخدام السبانخ أو السلق عوضًا عن الكزبرة، والبقدونس، ومن الممكن إضافة النعناع المفروم ناعمًا. 
العجة بالبقدونس والبيض والأعشاب: 
المكوّنات:
 ست بيضات.
 أربع ملاعق صغيرة من كلّ من:
 الزبدة والدقيق. 
بصلة مفرومة ناعمًا.
 ملعقتان صغيرتان من البقدونس المفروم ناعمًا.
 ربع ملعقة صغيرة من كلّ من: 
النعناع الناشف، والبهارات المشكلة، والملح. 
طريقة التحضير: 
نخفق البيض معًا في طبقٍ عميق، ونضيف البقدونس المفروم، والبصل المفروم فوق البيض، 
ثمّ نرش النعناع، وننكه بالبهارات المشكلة، والملح مع استمرارنا بالخفق،
 ثمّ نضيف الدقيق ونخفق المكوّنات من جديد حتى تتماسك. 
نسخن الزبدة في مقلاة نضعها على نارٍ هادئة، ونسكب فيها مزيج البصل والبيض والأعشاب، ونترك العجة على النار حتى تنضج، وتتحمر من الأسفل، ثمّ نقلبها ونتركها تتحمر من الجهة الأخرى. 
العجة الإسكندرانية: 
المكوّنات:
 ثماني بيضات.
 ثماني ملاعق صغيرة من الدقيق.
 حبة من البصل المفروم فرمًا ناعمًا. 
ثلاث حبات من الطماطم المفرومة ناعمًا.
 ثلاثة فصوص من الثوم المفروم ناعمًا. 
ملح وفلفل أسود -حسب الرغبة-.
 أربع ملاعق صغيرة من البقدونس المفروم ناعمًا.
 أربع ملاعق صغيرة من الكزبرة المفرومة ناعمًا.
 ملعقتان صغيرتان من النعناع المفروم ناعمًا. 
حبة من الفلفل الحار المفروم ناعمًا. 
أربع ملاعق صغيرة من الصلصة.
 ست ملاعق صغيرة من الزيت. نصف ملعقة كبيرة من الزعتر الناشف.
 طريقة التحضير:
 نصع البصل المفروم مع أربع ملاعق صغيرة من الزيت في مقلاة على النار، ثمّ ننكه بالفلفل الأسود، والملح حتى يصبح لون البصل أصفر. 
نضع الفلفل المفروم، والثوم، والطماطم، والصلصة، والبقدونس، والنعناع، والكزبرة فوق البصل المصفر ونحرك قليلًا. 
نكسر البيض في وعاءٍ عميق، ثم نضيف له الزعتر الناشف، ونقلب جيدًا، ثم نضيف الدقيق، ونقلب من جديد بواسطة مضرب البيض حتى نحصل على مزيج متجانس ويختفي أثر الدقيق.
 نرفع خليط الصلصة عن النار، ونتركه جانبًا يبرد.
 نسكب خليط البيض والدقيق فوق خليط الصلصة، ونقلب بشكلٍ سريع حتى لا يتجمد البيض. 
نمسح صينية البايركس بملعقتين صغيرتين من الزيت، ثمّ نسكب الخليط في الصينية. 
ندخل الصينية في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى يتحمر الوجه، ويصبح ذا قوامٍ جامد.
 نُخرج الصينية من الفرن، ونقطعها عندما تبرد، ثمّ نقدمها مع الخبز..

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