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محافظات

بتكلفة 4.8 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية| شاهد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف فى القليوبية افتتاح مسجدين جديدين بقرى مركز بنها وطوخ ليصبح بذلك إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 13 مسجدا بقرى ومدن المحافظة.


ويأتى افتتاح المسجد ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من بينها 34 مسجدا من تنفيذ وزارة الأوقاف و96 مسجدا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن المسجدين الجديدن هما مسجد حسن الخزرجى بقرية الرملة بمركز بنها وتم إنشاؤه على مساحة 220 مترا مربعا بتكلفة بلغت مليون و800 ألف جنيه على نفقة وزارة الأوقاف المصرية، والمسجد الثانى هو مسجد الشهيد بكفر الرجالات بمركز طوخ تم إنشاؤه على مساحة 300 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضح أبوالسعود أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الأسابيع الأخيرة بلغت 13 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة بتكلفة إجمالية وصلت 42 مليون و800 ألف جنيه حتى الآن.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية قد كلف بمراجعة كافة السجلات وتخزينها معلوماتيا على أجهزة الحاسب الآلى لسهولة الحصول على أي بيان وقت الحاجة إليه، مشددا على تكثيف المرور على المساجد بصفة دورية لضبط الأداء وحضور العاملين بالمساجد.
كما قام بجولة بالمساجد لمتابعة حملة التنظيف والتعقيم بالمساجد التي تكون يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع ، مؤكدا على ضرورة توجيه المصلين باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأسلوب غير منفر ومنتهى الحكمة والمرونة ودون تصادم مع المصلين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند المخالفة.
بتكلفة 4.8 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية| شاهد
بتكلفة 4.8 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية| شاهد
بتكلفة 4.8 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية| شاهد
بتكلفة 4.8 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية| شاهد
بتكلفة 4.8 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية| شاهد

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