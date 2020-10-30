تنفيذًا لرغبة الجمهور.. مد فترة معرض كنوز متاحفنا 5 لنهاية نوفمبر

نظرًا للإقبال الكبير وتحقيقًا لرغبة الفنانين و الجمهور، قرر مسئولي مجمع الفنون بالزمالك "قصر عائشة فهمي"، مد فترة معرض كنوز متاحفنا الفنية 5 "مختارات من الفن الأوروبى"، المقام حاليًا بالمجمع، حتى 30 نوفمبر 2020، على أن يفتح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.





وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتحت، المعرض الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا، والذى يأتى تحت عنوان مختارات من الفن الأوروبى، بحضور رامون كاساريس سفير أسبانيا بمصر، وكانديو كربيس ايسترادا، المستشار الثقافى الإسبانى بالقاهرة، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان إيهاب اللبان، مدير المجمع وعدد من التشكيليين والمهتمين والنقاد.





وفى الافتتاح أعلنت عبد الدايم سعادتها باستئناف نشاط المعارض الفنية، التى تعد أحد وسائل تنمية الحس والارتقاء بالوجدان، مشيره إلى أن سلسلة معارض كنوز متاحفنا تتيح الفرصة لإعادة اكتشاف الإبداعات التشكيلية التى تروى أجزاء من قصة التاريخ الفنى للحضارة الإنسانية.





ووجهت الدعوة لكافة شرائح المجتمع خاصة الشباب لزيارة المعرض والاطلاع على ثروات مصر الفنية النادرة باعتباره فرصة حقيقية للتعرف على ألوان من التوجهات التشكيلية التى سادت قارة أوروبا خلال القرنين الـ 18 و19.





المعرض الفنى "مختارات من الفن الأوربى" هو النسخة الخامسة من سلسلة كنوز متاحفنا الفنية التى تبناها مجمع الفنون "قصر عائشة فهمى" منذ إعادة افتتاحه، حيث يضم هذا المعرض أكثر من مائة عمل فنى من مقتنيات متحف الجزيرة ومتحف محمود خليل وحرمه ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ما بين تصوير زيتى ونحت لكوكبة من الفنانين العالميين أمثال (بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا) وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوروبى تغطى فى مجموعها فترة زمنية تتجاوز المائتى عام ليكون فرصة حقيقية للتعرف على الحركات التى سادت أوروبا فى تلك الفترة الزمنية والربط بينها.





وتعد تلك العروض الاستثنائية تجربة فريدة فى الحركة التشكيلية المصرية ونهجا مثمرا يذكرنا بأن مصر كانت وما زالت مركزا ومقصدا لكل فنون العالم، وشهد المعرض طيلة الأيام الماضية إقبالًا كبيرًا من الجمهور للتمتع بالأعمال المعروضة، والتعرف على تاريخ الفن الأوروبي.