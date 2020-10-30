غرق شخصين أثناء الاستحمام بالبحر اليوسفي بسمالوط فى المنيا

لقى شخصان مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بالبحر اليوسفي بإحدى قرى سمالوط شمال المنيا تم انتشال الجثتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، يفيد تلقيه بلاغا بغرق شخصين فى مياه البحر اليوسفى بسمالوط





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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية مصرع كل من "م .م"42 سنة" و"ا.م 11 سنة" وذلك أثناء الاستحمام بالبحر اليوسفى بإحدى القرى التابعة لمجلس قروى منقطين.



