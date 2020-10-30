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فن

من قلب البحر.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 


وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: 


ياسمين يا قمر - قلبي -  وربنا يوفقك في حياتك -  ست الكل حبيبتي - مشاء الله 


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وقالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تعمل على مسلسل لشهر رمضان، لكن لم تفكر في عمل سينمائي، قائلة "مش هعمل سينما إلا لو فتحت كل السينمات لأني لو عايزة أعمل حاجة لازم أنجح".   

وأكدت صبري، خلال تصريحاتها في مهرجان الجونة السينمائي، على قناة «on»، "ممكن أعمل أفلام على المنصات الإلكترونية؛ لأنها هي المستقبل".  

وأضافت ياسمين، أنها تريد تجسيد دور في عمل فني يتحدث عن المرأة، وإظهار المشاكل التي تواجهها في المجتمع.

ونوهت إلى أن سنة 2020 يمكن أن نعبر عنها بأغنية «الحياة حلوة».

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Forever grateful 💛

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