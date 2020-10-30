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منوعات

علماء: 850 ألف فيروس يمكنها الانتقال من الطيور والقدرات إلى البشر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف
حذر علماء من احتمال وجود ما يصل إلى 850 ألف فيروسات غير مكتشفة حتى الآن في الطيور والثدييات يمكن أن تصيب البشر في يوم من الأيام.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، في تقرير جديد، قال فريق دولي مؤلف من 22 خبيرا إنه بدون اتخاذ إجراءات لحماية الحياة البرية، ستكون هناك أوبئة أكثر تواترا وأسوأ قادمة.

وأضافوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ، بدلًا من الاستجابة لها بتدابير الصحة العامة واللقاحات الجديدة.

وقال الخبراء إن هذا النهج وحده سيسمح لنا "بالهروب من عصر الأوبئة".

وتشمل التدابير الموصى بها فرض ضرائب على اللحوم وإنتاج الماشية ، والحد من تجارة الحياة البرية حول الأنواع عالية الريكس، وجهود حماية أفضل.

وقدر الخبراء أن مثل هذه الخطوات ستكلف حوالي 31-45 مليار جنيه إسترليني (40-58 مليار دولار) سنويًا - وهو جزء بسيط من تكلفة مكافحة الأوبئة مثل COVID-19.

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