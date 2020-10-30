أمينة خليل تكشف تفاصيل إصابتها بـ فيروس كورونا

قالت الفنانة أمينة خليل، أن أكثر الأفلام التي حازت على إعجابها في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة هو فيلم تشارلي شابلن "the kid"، مؤكدة أن المهرجان حدث مهم ووجهت الشكر لكل القائمين عليه، قائلة: "أنا هفضل أحضره وأجي فيه كل سنة ده إبننا اللي كبر قدام عنينا".





وتابعت قائلة حول الجدل المثار حول إصابتها بكورونا: "الاصابة حدثت منذ شهر ومكثت في العزل المنزلي 14 يوم وتشافيت بس هي مش تجربة لطيفة"، وإستطردت في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة على شاشة "ON" في إختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، قائلة في رسالتها للجمهور: "الموضوع مش لطيف ومش سهل ولكن الحمد لله عدى.. خدوا بالكم من نفسكم وأهلكم".





وحول تنمر منصات السوشيال ميديا على ملابس الفنانين والفنانات، قالت: "أنا مقتنعة أن مافيش اي لوك أو لبس هيعجب كل الناس فانا ألبس الي يبسطني ويعجبني وتعملي حسابك فيه ناس هتنتقدك لازم تكوني سعيدة".



