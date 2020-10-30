مواقع التواصل وحرب المعلومات والشائعات.. محاضرة في قصر ثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "مواقع التواصل الإجتماعي وحرب المعلومات والشائعات".





وتحدثت الإعلامية جيهان الشبلي عن خطورة مواقع التواصل الإجتماعي، والدور الرقابي في نقل الإشاعات ومدي أضرارها ودور الإعلام والثقافة في التوعية من خلال قصور الثقافة بالمحافظة لعمل المحاضرات، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "التربية الديمقراطية" وتحدث علي حسان عن أهمية الديمقراطية والتربية الديمقراطية السليمة وسوء إستخدام الديمقراطية.





وأعد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "أهمية المشاركة السياسية للمرأة" وأوضحت سلوى محمد مدرس أول بمدرسة وادى الملوك الإبتدائية أن المرأة نصف المجتمع وتشارك فى بناء النصف الآخر ولها دور مهم فى الحياة السياسية، ولو نظمت حقوقها وأستخدمت إمكانياتها بمقدورها تغيير القوى السياسية، كما أنها تعمل على نجاح أفضل الأحزاب وتختار أفضل النواب.





بينما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الثقافة الفنية" وتناولت د. داليا صالح أن الثقافة عامل إنساني تمثل المجتمع وسمات الثقافة وخصائصها، بالإضافة إلى ذلك نظم القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وألقى قصيدة "ولسة برسمك"، وكذلك أعدت بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة "أرض النيل"، كما نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية "قص ولصق" نفذتها نجوى أبوالفضل.

اقرأ أيضًا: تطبيق الإجراءات الوقائية بالفنادق العائمة عند استقبال السائحين في الأقصر.. شاهد ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين عروسة المولد" تنفيذ جيهان محمد حسين، بالإضافة إلى إقامة ورشة فنون تشكيلية "عمل مقلمة مدرسية" بورق الفوم بمناسبة دخول المدارس نفذتها جيهان محمد، بجانب ورشة حكى قصة بعنوان "النمور فى الفخ" سردتها مروة عبدالنبى، بينما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم بالقلم الرصاص وألوان الخشب" نفذها حسن محمد، ونفذ قصر ثقافة أرمنت ورشة فنون تشكيلية "رسم الطبيعة الصامتة " للفنان أحمد على.

