أستاذ أمرض معدية: وضع كورونا في مصر تحت السيطرة

قال الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بمعهد تيدور بلهارس، إن الوضع الآن في مصر بالنسبة لفيروس كورونا "تحت السيطرة"، بعكس دول العالم التي تعانى الآن من الموجة الثانية للفيروس المستجد.





وأضاف الخياط، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الدول الأوروبية تواجه أزمة الآن في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، متابعا: "وأتوقع موجة ثانية في مصر في ديسمبر المقبل إذا لم نأخذ الموضوع مأخذ الجد".





وناشد الدكتور هشام الخياط، المصريين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث موجة ثانية من فيروس كورونا داخل مصر على غرار الدول الأخرى التي تعانى الآن من تزايد الأعداد، مبينا: "هناك حالة تسيب تام بين المصريين في التعامل مع فيروس كورونا".



