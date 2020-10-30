إعلامي سعودي: أحمد حجازي يخوض أول مباراة مع اتحاد جدة أمام الأهلي





وانتقل أحمد حجازي هذا الأسبوع لنادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.





ونشر المرحبي، الصحفي في جريدة "عكاظ" السعودية، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر"، أكد فيها بأن حجازي سيشارك مع الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة غدًا السبت.





ويحتل أهلي جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط خلف الاتفاق المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الـ 12 بنقطة وحيدة.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

أكد الإعلامي السعودي محمد المرحبي اليوم الجمعة، أن أحمد حجازي سيسجل مشاركته الأولى مع فريقه الجديد الاتحاد، أمام النادي الأهلي في ديربي جدة غدًا السبت في الدوري السعودي.