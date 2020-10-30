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أخبار العالم

ارتفاع عدد مصابي زلزال تركيا إلى 607 أشخاص

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:30 م
زلزال إزمير
زلزال إزمير
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أحمد محرم
أعلنت السلطات التركية ارتفاع حصيلة مصابي الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد إلى 607 أشخاص.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنى تهدمت جراء زلزال إزمير.

وزعم أردوغان أن حكومته سخرت كافة طاقتها لاستكمال أعمال البحث والإنقاذ في أسرع وقت ممكن.

وتابع الرئيس التركي " نحن على استعداد كامل للتصدّي لكل الكوارث الطبيعية في كل أنحاء تركيا".

وضرب زلزال بقوة  6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

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