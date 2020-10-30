الإسماعيلي ينتقد لاعبي النادي الأهلي: بيتكبروا علينا.. فيديو

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن أسباب عدم استعارة 2 لاعبين من صفوف النادي الأهلي وفقًا للعقد المبرم بين القلعة الحمراء والدراويش، في عقد محمود متولي، حيث نص العقد بين الطرفين ، على أحقية الدراويش في استعارة ثنائي من صفوف الأهلي.





وقال علاء وحيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بالفعل يحق لنا استعارة 2 لاعبين من الأهلي، ولكن الأهلي أبلغنا أنه على الإسماعيلي أن يتفاوض مع اللاعب لإقناعه".





وتابع: "فاوضنا لاعبين في صفوف النادي الأهلي ولكنهم تكبروا على الانتقال إلى الإسماعيلي وتكبروا عليَّ لعدة أسباب".





وأتم: "الإسماعيلي في الوقت الجاري يفاوض بعض لاعبي الأهلي والزمالك".