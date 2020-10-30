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رياضة

الإسماعيلي ينتقد لاعبي النادي الأهلي: بيتكبروا علينا.. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:45 م
الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي
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حسن العمدة
كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن أسباب عدم استعارة 2 لاعبين من صفوف النادي الأهلي وفقًا للعقد المبرم بين القلعة الحمراء والدراويش، في عقد محمود متولي، حيث نص العقد بين الطرفين، على أحقية الدراويش في استعارة ثنائي من صفوف الأهلي.

وقال علاء وحيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بالفعل يحق لنا استعارة 2 لاعبين من الأهلي، ولكن الأهلي أبلغنا أنه على الإسماعيلي أن يتفاوض مع اللاعب لإقناعه".

وتابع: "فاوضنا لاعبين في صفوف النادي الأهلي ولكنهم تكبروا على الانتقال إلى الإسماعيلي وتكبروا عليَّ لعدة أسباب".

وأتم: "الإسماعيلي في الوقت الجاري يفاوض بعض لاعبي الأهلي والزمالك".

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