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أخبار العالم

خوفًا من هجمات إرهابية.. فرنسا تبدأ تشديد الأمن حول سفاراتها بجميع دول العالم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه سيتم إصدار تعليمات لسفراء فرنسا في الخارج بتكثيف الإجراءات الأمنية في سفاراتهم وللمواطنين الفرنسيين في الخارج.

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إنه سيتم إرسال 120 شرطيا إضافيا إلى مدينة نيس الفرنسية، حيث وقع هجوم بسكين أمس الخميس أسفر عن ثلاثة قتلى.

جاء حديث الوزيرين بعد أن ترأس الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا لفريق عمل الدفاع.

وكان وزير الداخلية الفرنسي توقع أن تشهد فرنسا مزيدا من الهجمات الإرهابية خلال الفترة القادمة.

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