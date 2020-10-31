اليوم.. دورة ترجمة صحفية للعاملين بإدارت الإعلام بالمحافظات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ،اليوم، السبت ، وللمرة الأولي، دورة تدريبية جديدة متخصصة في الترجمة الصحفية باللغة الإنجليزية لإدارات الإعلام والعلاقات العامة والترجمة والبوابات الإلكترونية ويستفيد منها 20 متدربًا من جميع المحافظات .





كما سينفذ مركز سقارة خلال الأسبوع الجاري أيضًا دورتين تدريبتين هما: تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات ، إضافة الي دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والمخازن، فيما يستكمل المركز دورة اساسيات التحول الرقمي والتي بدأت الاسبوع الماضي لرفع مهارات العاملين في هذا المجال وتتضمن برامج الأوفيس واساسيات الحاسب، مشيرًا إلي أن اجمالي عدد المستفيدين من دورات الأسبوع المقبل 95 متدرب من جميع المحافظات.



