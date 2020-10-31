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أخبار البلد

اليوم.. دورة ترجمة صحفية للعاملين بإدارت الإعلام بالمحافظات

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:34 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ،اليوم، السبت ، وللمرة الأولي، دورة تدريبية جديدة متخصصة في الترجمة الصحفية باللغة الإنجليزية لإدارات الإعلام والعلاقات العامة والترجمة والبوابات الإلكترونية ويستفيد منها 20 متدربًا من جميع المحافظات .

كما سينفذ مركز سقارة خلال الأسبوع الجاري  أيضًا دورتين تدريبتين هما: تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات ، إضافة الي دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والمخازن، فيما يستكمل المركز دورة اساسيات التحول الرقمي والتي بدأت الاسبوع الماضي لرفع  مهارات العاملين في هذا المجال وتتضمن برامج الأوفيس واساسيات الحاسب، مشيرًا إلي أن اجمالي عدد المستفيدين من دورات الأسبوع المقبل 95 متدرب من جميع المحافظات. 

وأوضح وزير التنمية المحلية ان الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تتضمن التدريب للعاملين بالمحليات بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية والنزول لأقل مستوى جغرافى وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله، لافتًا إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التي تم إرسالها لكافة المحافظات.

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