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اقتصاد

النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب ويتكبد خسارة للشهر الثاني

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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وكالات

تراجعت أسعار النفط  ومنيت بخسائر للشهر الثاني على التوالي إذ تتأجج المخاوف حيال توقعات استهلاك الوقود في ظل تنامي الإصابات بمرض Covid-19 في أوروبا والولايات المتحدة.


وانخفض خام برنت 19 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 37.46 دولار للبرميل، بعد ملامسة أدنى مستوى في خمسة أشهر 36.64 دولار في الجلسة السابقة. حل أجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت اليوم وأغلق عقد يناير كانون الثاني منخفضا 32 سنتا.


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وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا ليغلق على 35.79 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضه إلى أقل سعر له منذ يونيو حزيران أمس الخميس عندما سجل 34.92 دولارًا.

وتراجع غرب تكساس 11% على مدار الشهر، بينما فقد برنت 10%.

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