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إعلاء الأهداف السياسية.. أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يستعرضون آراءهم حول الصالون السياسي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن الصالون السياسي الذي نظمته تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين .

وقال أحمد مقلد، أحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الهدف من تنظيم الصالون الإعداد الجيد وإعلاء الأهداف السياسية المشتركة بين الأعضاء والأحزاب السياسية من مشاريع وقوانين، موضحا أن التنسيقية تميزت بأن تكون اتجاها جامعا بين كافة الآراء الفكرية والثقافية.

وأوضح أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الصالون ضم جلستين بشعار "سياسة بمفهوم جديدة"، وهو شعار التنسيقية، ويضم تاريخ التنسيقية وإنجازاتها، والحياة النيابية في مصر، بعد عودة النواب بغرفتيه.

ومن جانبه، لفت إبراهيم الشهابي إلى أن التنسيقية تهدف لطرح القضايا السياسية المختلفة، وهو ما تسعى له التنسيقية، طوال الوقت، كما أن الصالون هو عبارة عن جيل من الخيارات، وتأكيد أن تجربة الحوار الحقيقي أصبحت موجودة، وتضم كافة الأطياف.

وفي السياق، أشار هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن التنسيقية نجحت في تجميع الشباب المصري على طاولة واحدة؛ لمناقشة كافة القضايا المجتمعية.

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