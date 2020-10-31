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محافظات

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 167 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ لمدة أخرى إضافية حتي نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠ جاء لإعطاء فرصه اكبر للمواطنين بتقنين أوضاعهم القانونية.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا و الوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

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أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت ١٦٧ ألف و٥١٦ طلبا و تحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون حتي يوم ٢٩ أكتوبر الجاري مؤكدًا ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطن.

أشار محافظة الشرقية الي أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلي  50 جنيه للمتر بالقرى و خصم 25٪  من قيمه التصالح عند السداد الفوري  وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

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