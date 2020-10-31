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أخبار البلد

"القصير" و"رحمي" يفتتحان مركز الإرشاد الزراعي بصناديد محافظة الغربية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
  قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه د طارق رحمي محافظ الغربية بافتتاح مركز الإرشاد الزراعي بصناديد بالمحافظة وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

أكد القصير  الاهتمام بتحديث المراكز الإرشادية والتوسع فى الإرشاد الالكترونى وتكثيف عدد الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة والاصناف التى تحقق اعلى إنتاجية وايضا منظومة الرى الحديث .

وأشار إلى أن من أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية منع التعدى على الأراضى الزراعية وتطوير مراكز تجميع الألبان والتلقيح الصناعي وتحسين السلالات .

من ناحيته استعرض د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الخدمات التي تقدمها مراكز الارشاد بمحافظة الغربية البالغ عددها ١٩ مركزا موزعين علي مستوي المحافظة و منها المقر الارشادي بشقرف تحت الانشاء.

وقال أن المركز الارشادي بصناديد أنشئ  حديثا وفقا لاحدث المعايير الهندسية علي مساحة ٦٠٠ متر لتعظيم الاداء الارشادى والمشاركة الايجابية في برامج التنمية الريفية والتدريب والنهضة الزراعية  وينظم الندوات الإرشادية والزيارات المنزلية والمكتبية والتدريب.

ويخدم نواحي ( صناديد و منشاة جنزور وكفرالشيخ سليم و نفيا و دفرا )  واجمالي المساحة المنزرعة ٦٣٧٦ فدان ٢٠٠٠ فدان  بطاطس و خضر ، ٢٠٠٠ فدان  قمح ، ١٥٠٠ فدان  برسيم ، ٥٠٠ فدان  حدائق.

شهد الافتتاح د حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي والمهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الغربية.
"القصير" و"رحمي" يفتتحان مركز الإرشاد الزراعي بصناديد محافظة الغربية
"القصير" و"رحمي" يفتتحان مركز الإرشاد الزراعي بصناديد محافظة الغربية
"القصير" و"رحمي" يفتتحان مركز الإرشاد الزراعي بصناديد محافظة الغربية
"القصير" و"رحمي" يفتتحان مركز الإرشاد الزراعي بصناديد محافظة الغربية
"القصير" و"رحمي" يفتتحان مركز الإرشاد الزراعي بصناديد محافظة الغربية

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