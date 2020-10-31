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مرأة

بفستان مكشوف.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. شاهد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:20 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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نهى هجرس
شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة تبرز جمالها وأناقتها.

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وأطلت بها كارول سماحة، بفستان طويل باللون الأسود، ومكشوف من الساقين، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، كما يتميز بنقشات بسيطة ولامعة باللون الفضي، وانتعلت معه حذاء بكعب عال باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة في المكياج على اللون الأزرق كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت تسريحة الشعر الويفي لشعرها البني الطويل، وتركت خصلات شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، في الأول من يوليو الجاري.

‏"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.

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