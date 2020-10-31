بفستان مكشوف.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. شاهد

كما اختارت تسريحة الشعر الويفي لشعرها البني الطويل، وتركت خصلات شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، في الأول من يوليو الجاري.





‏"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.



