صحيفة سعودية: أنيس البدري يقترب من الانتقال إلى الإسماعيلي





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية فإن البدري سيكون "إسماعيلاوي" بعدما خرج من قائمة الاتحاد الموسم الحالي، مشيرة: "لكنه ما زال مرتبطا بعقد مع الفريق الجداوي" .





وكان البدري قد انضم لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الترجي التونسي، واستبعد كاريلي المدير الفني للفريق، أنيس البدري من حساباته بعدما فشل في تقديم مستوى طيب منذ قدومه لنادي الاتحاد.

وسيكون البدري رابع صفقات الإسماعيلي القوية في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع الجزائري رضوان شريفي، والأنجولي آري بابل، بالإضافة إلى أحمد مصطفى.





أكد تقرير صحفي اليوم، السبت، اقتراب التونسي أنيس البدري لاعب اتحاد جدة، من تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.