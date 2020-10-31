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رياضة

أحمد ياسر ريان يعلن رحيله عن الجونة وعودته للأهلي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إنتهاء إعارته مع الفريق الساحلي.

وقال أحمد ياسر ريان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي بتويتر :" شكرا للمهندس خالد بشارة ونادر شوقي و حسام غالي ومحمد الحصري ورضا شحاتة و مجلس ادارة النادي و اللاعبين و كل الناس اللي اشتغلت معاهم علي مدار الموسمين الماضية في نادي الجونة و اتمني للنادي كل التوفيق في الفترة القادمة ".

ومن المقرر أن يعود أحمد ياسر ريان الي الأهلي بعد إنتهاء إعارته حيث يرتبط بتعاقد ممتد مع القلعة الحمراء.

وقدم أحمد ياسر ريان موسما جيدا مع الجونة ولكن رحيل نادر شوقي وحسام غالي عجل بعودته للقلعة الحمراء .
أحمد ياسر ريان يعلن رحيله عن الجونة وعودته للأهلي
أحمد ياسر ريان يعلن رحيله عن الجونة وعودته للأهلي

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