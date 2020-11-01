حفل عرائس لـ محمد منير بساقية الصاوي 12 نوفمبر

بعد طول غياب وانتظار يقدم مسرح الساقية للعرائس حفل عرائس "محمد منير" يوم الخميس 12 نوفمبر بقاعة الحكمة فى الساعة السابعة مساءً.





ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية، واختارت الساقية شعار مع العروسة الماريونت تعيش جو حفلات "الملك".





يذكر أن ساقية الصاوي استقبلت حفل غنائى مختلف وجديد من نوعه مع فريق "إيجيبادور" يوم الأربعاء الماضي على مسرح النهر، وتقدم الفرقة ألوانا موسيقية مختلفة منها العربي والشرقي واللاتيني والاوروبي.





ايجيبادور باند هي فرقة موسيقية أسسها عازف العود والمؤلف الموسيقي المصري / محمد أبوزيد مع اثنين مع أصدقائه الفرنسيين المقيمين في مصر وهما / برتراند ماهيو عازفا للعود و إيتيان بورهيل عازفا للكلارينيت ، حيث قدموا عروضا على نطاق ضيق في مايو 2012 ، وفي نوفمبر من نفس العام انضمت إلى الفريق / لوسيل جيجين ، ولاحقا انضم إلى الفريق / آلان روبيير عازف الطبلة الهندي