الدوري الإسباني.. ميسي يقود هجوم برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس

يحل فريق برشلونة، ضيفا ثقيلا، على نظيره ديبورتيفو ألافيس، في العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

الهجوم: ميسي ، فاتى ، جريزمان

الوسط: دى يونج ، بوسكيتس ، ديمبلى

الدفاع: بيكيه ، ألبا ، لينجليت ، سيرجى روبيرتو

وتلقى فريق برشلونة هزيمة مخيبة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين في الجولة الماضية من الليجا.





في المقابل يتسلح الأفيس بعامل الأرض لتحقيق نتيجة أمام البلوجرانا في لقاء الليلة.





ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7نقاط ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 15، بنفس الرصيد من النقاط.



