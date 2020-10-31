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رياضة

الدوري الإسباني.. ميسي يقود هجوم برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يحل فريق برشلونة، ضيفا ثقيلا، على نظيره ديبورتيفو ألافيس، في العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:
 
حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: بيكيه ، ألبا ، لينجليت ، سيرجى روبيرتو  

الوسط: دى يونج ، بوسكيتس ، ديمبلى

الهجوم: ميسي ، فاتى ، جريزمان

وتلقى فريق برشلونة هزيمة مخيبة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين في الجولة الماضية من الليجا.

في المقابل يتسلح الأفيس بعامل الأرض لتحقيق نتيجة أمام البلوجرانا في لقاء الليلة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7نقاط ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 15، بنفس الرصيد من النقاط.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

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