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أخبار العالم

رئيس الاستخبارات التركية سبب تراجع السراج عن استقالته من الوفاق الليبية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت قناة "العربية" سبب تراجع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية عن استقالته من رئاسة الحكومة منتهية الصلاحية.

ونقلت "العربية" عن مصادر لها إن السراج تراجع عن الاستقالة بعد لقاء مع رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

وكان السراج أعلن يوم الجمعة تراجعه عن قرار استقالته، الذي كان سينفذه في آخر شهر أكتوبر الحالي.

وعلل السراج تراجعه بأنه يأتي استجابة لمطالب استمراره في مهام منصبه، بحسب بيان للناطق باسمه.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلن السراج عزمه تسليم مهامه إلى اللجنة التنفيذية الجديدة التي تعمل على تشكيلها لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.

وطلب المجلس الأعلى للدولة الليبي، الموالي لحكومة طرابلس، الخميس، من السراج الاستمرار في منصبه وتأجيل قراره بتسليم السلطة إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد.

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