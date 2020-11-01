عضو بـ الحزب الجمهوري: 50% من المصريين بـ أمريكا لهم حق التصويت في الانتخابات

قال الدكتور أشرف عشم الله، نائب رئيس المجلس القبطي المصري الأمريكي، عضو الحزب الجمهوري ، إن 50% من المصريين بالولايات المتحدة الامريكية يحملون الجنسية الامريكية ويحق لهم التصويت فى الانتخابات.





وأضاف «عشم الله» خلال حواره التليفزيوني في تغطية الانتخابات الامريكية 2020 مع الإعلامي أحمد مجدي، على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون أن أصواتهم ليس لها ثمن، ولذلك فإنهم لا يذهبون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.









وتابع نائب رئيس المجلس القبطي المصري الأمريكي، عضو الحزب الجمهوري، أن الجالية المصرية من أنجح الجاليات في الولايات المتحدة الأمريكية سواء علميا أو اقتصاديا.









وأوضح الدكتور أشرف عشم الله، أن المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية لا يشاركون نهائيا في مجال السياسة، مؤكدا أنه لابد من الدخول لهذا المجال فى الوقت الحالي.









وأشار إلى أن الجالية المصرية يقترب عددهم دخل الولايات المتحدة الامريكية باكملها من مليون ونصف المليون مواطن، نصفهم تقريبا يحملون الجنسية الامريكية ولهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية الامريكية وممارسة الحياة السياسية داخل أمريكا.