لإمكاناتها الخارقة.. 3 هواتف نفدت في دقائق معدودة

تصدر شركات الهواتف الذكية بشكل شبه يومى هواتف جديدة بإمكانات وأسعار مختلفة، وتعمل على إصدارها بإمكانات قوية وأسعار رخيصة وجديدة لتتميز على الهواتف السابقة، وهناك عدد من الهواتف التى تم إصدارها بيعت فى دقائق معدودة، ومن هذه الهواتف:









هاتف OnePlus 8T





حقق هاتف OnePlus 8T من شركة وان بلس، والذى تم إطلاقه منذ أيام فى 15 أكتوبر الماضى، نجاحا ساحقا، حيث نجح فى تحقيق مبيعات تقترب من 30 مليون دولار أمريكى فى أول 10 دقائق من بيعه فى الصين، حيث وصل الهاتف إلى 100 مليون يوان صينى خلال الدقيقة الأولى فقط، أى ما يعادل حوالى 30 مليون دولار أمريكي.





جاء هاتف OnePlus 8T بشاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.55 بوصة، وأربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 865، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.





هاتف Redmi Note 9 Pro Max





مع بدء طرح هاتف Redmi Note 9 Pro Max فى شهر مايو الماضى، نفد مخزون الهاتف تمامًا من الأسواق خلال بضع دقائق، وجاء الهاتف بشاشة قياس 6.67 بوصة، بكاميرا أساسية رباعية بدقة 64 ميجابكسل، معالجا قويًا من نوع Snapdragon 720G SoC، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، وببطارية سعة 5020 مللي أمبير، والتى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.





هاتف Poco X3





باعت شركة بوكو أكثر من 10 آلاف وحدة من هاتف Poco X3 في غصون 30 دقيقة، ويرجع ذلك إلى تصميمه الفريد مع البطارية الكبيرة التي تدعم تقنية الشحن السريع.





يأتي هاتف Poco X3 بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة ، بكاميرا خلفية رباعية، مما يجعل تجربة التصوير أفضل، بدقة 64 ميجا بيكسل، ومعالج Snapdragon 732G، وذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، و ذاكرة عشوائية رام سعة 8 و 128 جيجابايت، بطارية كبير سعة 6000 مللي أمبير، كما يعمل بنظام تشغيل Android 10، ويأتي بألوان الرمادي والأزرق.



