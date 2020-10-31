بأسعار رخيصة.. أفضل 4 هواتف فى الكاميرا

يسعى الكثيرون من راغبى شراء الهواتف الذكية ، التركيز على شراء هاتف ذكى بكاميرا جيدة ، ويعد هذا العنصر، هو أهم عنصر بالنسبة لحوالى 80% من راغبى الشراء، وتعتمد الكاميرات على عدد من التقنيات الكبيرة، التى تعمل على رفع أسعار الهواتف بشكل عام، الأمر الذى يؤرق الكثيرون عند شراء هاتف بكاميرا جيدة، وفى الفترة الأخيرة عملت شركات الهواتف الذكية، على إصدار هواتف ذات دقة عالية فى الكاميرا ولكن بسعر مناسب، وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك 4 هواتف هى الأفضل فى الكاميرا وبأسعار رخيصة ومناسبة لمعظم المشترين :





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1- هاتف هاتف iPhone SE





ويقدم هاتف iPhone SE ، شاشة بقياس 4.7 بوصة، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، التي يمكنك تسجيلها بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، مع كاميرا أمامي بدقة 7 ميجابكسل، ويحتوى على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع العمودي وكل تأثيرات الإضاءة الستة التي تتنقل معه.

ويبلغ ثمن هاتف iPhone SE 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة لأصغر نسخة أى مايعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى،









2- هاتف Oppo A92





أبرز ما يميز هاتف Oppo A92، هو إعداد كاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا إمامية للتصوير السيلفى تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجابيكسل.





ويتوفر هاتف Oppo A92 في ثلاثة ألوان أبيض وأسود وأرجواني، ويبلغ سعر الهاتف 270 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4252 جنيه مصرى.





3- هاتف vivo V20 Pro





وكاميرات هاتف vivo V20 Pro فهى 3 كاميرات خلفية الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا دقة 2 ميجا بيكسل، في حين تأتى كاميرتى السيلفى بدقة فائقة وهى الأساسية دقة 44 ميجا بيكسل والأخرى 8 ميجا بيكسل .

ويبلغ سعر هاتف vivo V20 Pro حوالى 480 دولار أمريكى أى ما يعادل 7572 جنيه مصرى، وستبدأ الشركة في طرحه للبيع بداية من 30 سبتمبر القادم.





4- هاتف Oppo Reno4 Pro





يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع E3 Super AMOLED، مع سرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية، ولعشاق التصوير يحتوى هاتف Oppo Reno4 Pro على كاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





ويبلغ سعر هاتف Oppo Reno4 Pro مقابل 465 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 7400 جنيه مصري.