أفضل 5 هواتف ذكية بسعر أقل من 6000 جنيه.. صور

شهد عام ٢٠٢٠ العديد من أحداث إطلاق الهواتف الذكية من مختلف العلامات، منها بإمكانيات جبارة وأسعار باهظة، و اخري بتجهيزات معينة حسب إحتياجات أصحابها، ولكن ليس بالضرورة أن تقترن الإمكانيات الرائعة بالسعر الباهظ، فكثيرًا ما نجد هواتف ذكية بأداء جيد وسعر معقول، فتجد ما تريد من إمكانيات وفي نفس الوقت ملائم للميزانية





وفيما يلي نعرض أفضل 5 هواتف ذكية فى الفئة العرسية أقل من 5000 جنيه:





1-Apple iPhone SE 2020

يأتي Apple iPhone SE(2020 بشاشة قياس 4.7 بوصة، و كاميرا خلفية أساسية بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابكسل، ويمتلك معالجًا من نوتع Apple A13 Bionic، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و128 و256 جيجابايت.

مع بطارية سعة 1821 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. بينما يبلغ سعره 399 دولارًا بما يعادل حوالي 6000 جنيه مصري.





2-Google Pixel 3a





يأتي الهاتف بشاشة 5.6 بوصة، وكاميرا خلفية أساسية بدقة 12.2 ميجابكسل، وأخرى أمامية 8 ميجابكسل، مع معالج Snapdragon 670، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت

وبطارية سعة 3000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، بسعر 399 دولارًا، بما يعادل حوالي 6000 جنيه مصري،





3- Google Pixel 4a





يأتى Google Pixel 4a بشاشة قياس 5.81 بوصة من نوع OLED، وبجودة +FHD ، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل، و أخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويمتلك الهاتف معالجًا ثمانى النواة من نوع Snapdragon 730G، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 6 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، مع بطارية سعة 3140 مللى أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكى السريع بقوة 18 واط، بسعر 349 دولارًا بما يعادل حوالي 5500 جنيه.





4-LG Stylo 5

يأتى الهاتف بشاشة 6.2 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مع معالج Snapdragon 450، وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 3 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.

و بطارية سعة 3500 مللي أمبيؤ، ويبدأ سعره من300 دولار، بما يعادل حوالي 4700 جنيه مصري.





5- Samsung Galaxy A50





يأتى الهاتف بشاشة قياس AMOLED 6.4 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 25 و8 و5 ميجابكسل، وأخرى أمامية 25 ميجابكسل، مع معالج Samsung Exynos 9610، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.

مع بطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير، تدعم شحن سريع بقوة 15 واط، و بسعر حوالي 250 دولار بما يعادل حوالي 3900 جنيه مصري،



