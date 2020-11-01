AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اشتراطات الاستقالة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:16 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، عن اشتراطات الاستقالة الصريحة لأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات على مستوى فروع القاهرة والأقاليم.

وأوضحت الجامعة، أنه يقدم عضو هيئة التدريس استقالته مذكورا الاسم الرباعي والتوقيع بخط واضح ومرفقا لها ما يفيد اثبات الشخصية أو سند وكالة مقدم الطلب في حالة تقديم الطلب من وكيل عنه مع إرفاق ما يثبت شخصية الوكيل.

ويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي الخدمة إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه المعلق على شرط أو المقترن بقيد.

وتعرض الاستقالة على مجلس القسم والكلية المختصين في أول انعقاد لهما بعد تقديم طلب الاستقالة لأخذ رأيهما، كما ترسل أوراق الاستقالة مشفوعة برأي مجلس القسم والكلية إلى إدارة الموارد البشرية بالجامعة.

وتعد إدارة الموارد البشرية بالجامعة مذكرة بيان بالحالة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المعروضة حالته مع بيان ما إذا كانت عليه أي مديونيات من عدمه.

ويكون الاختصاص لمجلس الجامعة بإصدار قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس للاستقالة الصريحة بناء على عرض رئيس الجامعة.

ويصدر قرارا إنهاء الخدمة بقرار تنفيذي من رئيس الجامعة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على قبول الاستقالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخشت: عيادات المدينة الرياضية الجديدة ستخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

جميع قرارات جامعة الأزهر المتعلقة بالترقية والندب والتكليف للأساتذة

ترشيحاتنا

هنقعد في البيت زي الشتا اللي فات.. هاني الناظر يحذر من الموجة الثانية لـ كورونا

حكم التسبيح باليد اليسرى والحكمة من الاستغفار عقب الصلاة .. الإفتاء توضح

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

أخبار الزمالك| معسكر مغلق استعدادا للرجاء.. خطة بديلة لـ تجهيز اللاعبين

هل المبلغ المودع بالبنك ليدر دخلا شهريا عليه زكاة؟ .. الإفتاء تجيب

كواليس اشتباك كهربا مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات