اشتراطات الاستقالة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، عن اشتراطات الاستقالة الصريحة لأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات على مستوى فروع القاهرة والأقاليم.





وأوضحت الجامعة، أنه يقدم عضو هيئة التدريس استقالته مذكورا الاسم الرباعي والتوقيع بخط واضح ومرفقا لها ما يفيد اثبات الشخصية أو سند وكالة مقدم الطلب في حالة تقديم الطلب من وكيل عنه مع إرفاق ما يثبت شخصية الوكيل.





ويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي الخدمة إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه المعلق على شرط أو المقترن بقيد.





وتعرض الاستقالة على مجلس القسم والكلية المختصين في أول انعقاد لهما بعد تقديم طلب الاستقالة لأخذ رأيهما، كما ترسل أوراق الاستقالة مشفوعة برأي مجلس القسم والكلية إلى إدارة الموارد البشرية بالجامعة.





وتعد إدارة الموارد البشرية بالجامعة مذكرة بيان بالحالة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المعروضة حالته مع بيان ما إذا كانت عليه أي مديونيات من عدمه.





ويكون الاختصاص لمجلس الجامعة بإصدار قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس للاستقالة الصريحة بناء على عرض رئيس الجامعة.



