عضو «صناعة النواب»: نعمل على تذليل كافة العقبات أمام المنتج المحلي

أكد النائب موسى خالد موسى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة برئاسة النائب احمد بهاء شلبى تعمل بكل شغف وأقصى درجات التحدى لتحقيق آمال وطموح أبناء الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات .

قال: ومن هنا وفى هذا الاطار، تعقد اللجنة جلسة استماع غدا الاثنين، لمناقشة الاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وبمشاركة الجهات المعنية.

وقال موسى أن اللجنة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المنتج المحلي وبالتنسيق المستمر مع وزارة الصناعة وايضا تحويل التحديات الراهنة إلى آفاق جديدة للتوسع الصناعي، بما يدعم فتح فرص حقيقية للتشغيل.

.

والجدير بالذكر أن تتناول الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها: مستهدفات الاستراتيجية الصناعية المحدثة وآليات التنفيذ، سياسات تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي، التوسع في الصناعات ذات الأولوية والقيمة المضافة، خطط تحفيز التوسع في الطاقات الإنتاجية القائمة ورفع كفاءة التشغيل الصناعي، المبادرات والآليات المستهدفة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة، آليات جذب الاستثمارات الصناعية وتحسين بيئة الأعمال، التحديات المرتبطة بالطاقة والتمويل والإجراءات الصناعية، خطط تعزيز الصادرات الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري.