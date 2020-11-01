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فن

بنشر صورة مع أبطال الفيلم.. محمد سامي يعلن بدء تصوير العميل صفر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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ندى فكرى

أعلن المخرج محمد سامى عن بدء تصوير مشاهد فيلم "العميل صفر"، بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد سامي في الصوره مع عدد من النجوم منهم نيللي كريم وأكرم حسني وبيومي فؤاد ومحمد علاء.


وعلق محمد سامي على الصورة قائلا: "فيلم العميل صفر"


يذكر أن حدد المخرج محمد سامى موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يقوم ببطولته النجمان أكرم حسنى ونيللى كريم، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الأخيرة للعمل واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.


فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبو شنب" للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحًا كبيرًا.


فى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نيرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.


عُرض لمحمد سامي  مسلسل البرنس في موسم رمضان الماضي، وهو من  تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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