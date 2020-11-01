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محمد حجازي: العالم العربي بدأ يستعيد قدراته لمواجهة التحديات الإقليمية .. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية العراقية قوية، لافتًا إلى أن العراق قوة إقليمية عربية مهمة، واستعادة روح العلاقات بين البلدين سيخلق أمنًا واستقرارًا في المنطقة. 


وأضاف السفير محمد حجازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن اللقاء مساء أمس بين رئيس مجلس الوزراء المصري ونظيره العراقي يؤكد ما تراه مصر للتعاون المشترك ويعكس تنوع العلاقات وأهميتها من نقل الطاقة والصحة والتعليم بين البلدين. 

وتابع أنه تم توقيع 13 اتفاقية بين البلدين بالأمس في مختلف المجالات، منوهًا بأن استقبال الرئيس العراقي لرئيس الوزراء المصري يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والتكامل المشترك بينهما. 

وأشار إلى أن العمالة المصرية لها باع كبير في الاقتصاد البغدادي، موضحًا أن الاتفاقيات الثنائية وتبادل الخبرات تعد أمور هامة جدًا، كما نوه بأن العالم العربي بدأ يستعيد قدراته مرة أخرى ويواجه التحديات الإقليمية ويواجه مخاطر الإرهاب.

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