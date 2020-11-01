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بشرى: 3 عوامل وراء نجاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة "فيديو"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
بشرى
بشرى
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آيات أحمد
قالت الفنانة بشرى، المؤسس المشارك بمهرجان الجونة السينمائي، إن العمل الجماعي والإدارة الناجحة وراء نجاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة، لافتة إلى أنها تتابع كل شيء في المهرجان ولها صوت في أكثر من بند من بنود المهرجان، حيث إن المهرجان عبارة عن 8 مؤسسات تحت مظلة واحدة. 

وأضافت بشرى في لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لولا إرادة الدولة المصرية ما كان لمهرجان الجونة أن ينجح في دورته الحالية.


وأوضحت أن القيادة السياسية على وعي بالظروف الحالية وتحاول تحسين ما يمكن تحسينه، مؤكدة أن وزارة الصحة كانت تدعم المهرجان ومتواجدة بشكل كامل في المهرجان وتعمل على الكشف الدوري على جميع الحاضرين.

وتابعت أن "مهرجان كان اونلاين ولم يتم تدشينه بسبب جائحة كورونا"، منوهة بأنه "لا أحد يستطيع تحدي إرادة الله أو وباء ولكننا نعمل على التعايش والتكيف مع الواقع".

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