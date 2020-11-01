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فن

بشرى: خطوبتى بمهرجان الجونة كانت غير متوقعة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
كشفت الفنانة "بشرى" تفاصيل جديدة حول كواليس خطوبتها وذلك على هامش مهرجان الجونة، حيث أكدت أنها فوجئت عندما قام بعض الأشخاص بجذبها إلى أحد الأماكن، بعدها اصطحبها الفنان خالد الصاوي إلى لحظة المفاجأة وطلب خطيبها يدها أمام الجميع.

وتابعت "بشرى" في تصريحات خاصة  لـ "صدى البلد"، أن الشخص الذى تقدم لخطبتها هو عشرة عمر وبينهما صداقة حميمة منذ الصغر وأبنائها يحبونه بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة بشرى، احتفلت بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام إحدى شركات السيارات، وذلك على السجادة الحمراء؛ بعد انتهاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي. 

وتألقت بشرى، في الحفل الختامي مُرتدية فستانا طويلا وبسيطا باللون الأسود اللامع ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، ويتميز بتفصيلة جذابة ومكشوفة.

واختتمت فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء الجمعة 30 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وصناع الأعمال المشاركة في فعاليات هذه الدورة. 

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