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فن

على البحر.. نسرين طافش فى أحدث إطلالة عبر إنستجرام

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:56 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكرى
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وتألقت نسرين طافش على البحر وهي تتأرجح على أرجوحة وعلقت قائلة: "الأرض بها موسيقى لمن يستمع إليها". 

وجاءت التعليقات كالتالي:
- عسولة جدا
-شكلك يجنن
-قمر

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

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