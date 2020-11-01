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محافظ البحر الأحمر عن مهرجان الجونة: قيمة مضافة وتحدينا به تفشي كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:01 م
اللواء عمرو حنفي،
اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، تقريرا عن نجوم الفن وهم يودعون بنجاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي انتهت فعاليته يوم الجمعة الماضي.


وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن النجاح في تلك الدورة في المهرجان هو خروج كل من شارك فيه وحضر سالمين تماما دون تسجيل أي اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، معقبا: "هو أهم شيء بالنسبة لنا، سواء من الناحية الفنية والصحية".


وأكد أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن المهرجان في دورته الرابعة شهد أثقل أسبوع من حيث العمل والتنفيذ والتجهيز للخروج بهذه الصورة، وهو يختلف عن كل دورة نظرا لتفشي فيروس كورونا، وإن كان هناك مسئولية كبيرة تجاه الجمهور للحفاظ على الإجراءات الوقائية والالتزام بها.


وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المهرجان يعقد في ظروف استثنائية هذا العام، لذلك كان تحديا كبيرا للمحافظة والقائمين على المهرجان للحفاظ على كل الإجراءات الوقائية إلى جانب نجاحه على المستوى الفني، مؤكدا استجابة الدولة وتعاونها بشكل كبير، خاصة وزارة الصحة، ودعمها بالأطقم الطبية وساهمت بشكل كبير جدا لتوفير الكثير، لافتا إلى أن المهرجان هو قيمة مضافة للمحافظة، وله أثر سياحي كبير سواء من الحضور المصريين أو الأجانب.

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