بالأرقام.. عدد المشاركين في المرحلة الأولى لانتخابات النواب والأصوات الباطلة

كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب، بلغ 31 مليونا 719 ألفا و224 ناخبا، شاملًا 246 ألفا و157 ألفا بدائرة دير مواس بالمنيا، والتي تم تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي.









وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل لإعلان النتيجة، إن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي بلغ 8 ملايين و38 ألفا و209، والباطلة للفردي مليون و5 آلاف و689، أما بنظام القائمة فالأصوات الصحيحة بلغت 7 ملايين و300 ألف و27 صوتا، والباطلة مليون و769 ألفا و702 صوت.







