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حوادث

بالأرقام.. عدد المشاركين في المرحلة الأولى لانتخابات النواب والأصوات الباطلة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:47 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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جودت عيد - محمد زهير
كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب، بلغ 31 مليونا 719 ألفا و224 ناخبا، شاملًا 246 ألفا و157 ألفا بدائرة دير مواس بالمنيا، والتي تم تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي.


وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل لإعلان النتيجة، إن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي  بلغ 8 ملايين و38 ألفا و209، والباطلة للفردي مليون و5 آلاف و689، أما بنظام القائمة فالأصوات الصحيحة بلغت 7 ملايين و300 ألف و27 صوتا، والباطلة مليون و769 ألفا و702 صوت.


وأضاف أن نسب المشاركة بلغت ٢٨.٦٪ في انتخابات الجولة الأولى.

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