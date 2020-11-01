الوطنية للانتخابات: إعادة الانتخابات بدوائر سوهاج الثمانية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالي 9 ملايين مِن مَن يحق لهم التصويت.





كما أعلن مرحلة الإعادة في جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة سوهاج، الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج، والتي تضم مركز ومدينة سوهاج ومركز جزيرة شندويل، وتتم بين "حاتم مبارك، مستقل ومحمد فقي، حزب مستقبل وطن، وحازم حمادى، حزب مصر الحديثة، أحمد عواجه، مستقل”.





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وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم، وتضم مركزي أخميم وساقلتة، اعادة بين" زكريا حسان، حزب مستقبل وطن، وأحمد محمود العمدة، مستقل، وعفيقى حافظ الشريف، مستقل، ومحمد لبيب حزب مستقبل وطن”.





وفى الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، وتضم مركز ومدينة المراغة، إعادة بين المرشحين أحمد أبوالدهب علام حزب المؤتمر، ورفعت شكيب خفاجى، مستقل.





وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا، وتضم مراكز طما وطهطا وجهينة، إعادة بين مصطفى سالم “حزب مستقبل وطن” وإبراهيم أبودوح “حزب مستقبل وطن” ، وإيهاب مصلح أبوعقيل”حزب مستقبل وطن” ونشات فؤاد عباس “حزب الشعب الجمهورى” ، ومصطفى حسين أبودومه “مستقل” وصلاح شوقى عقيل “حزب مستقبل وطن”.





وفى الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا، وتضم مركز ومدينة جرجا ومركزالعسيرات،: ياسر نصر الهوارى “حزب الشعب الجمهورى” ، وخليفة رضوان “حزب مستقبل وطن” ، وعبدالمنعم محمد أبوالفتوح “مستقل” ، وإسماعيل محمد الطهطاوى “مستقل”، والدائرة السادسة ومقرها مركز المنشاة، وتضم مركز ومدينة المنشاة إعادة بين كل عاطف عثمان كعربان”مستقل” ، وإسماعيل مظهر أبوكريشة “مستقل”و، فى الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا، وتضم مركز ومدينة البلينا، إعادة بين محمود حمدى أبوالخير “حزب مستقبل وطن” ونور الدين أسعد أبوستيت “حزب مستقبل وطن” ، وحمدى شاهين “مستقل” ، ويوسف أبوحمودى “مستقل”.





وفى الدائرة الثامنة والأخيرة ومقرها مركز دار السلام، وتضم مركز ومدينة دار السلام، إعادة بين المرشحين أحمد عبدالسلام قورة “حزب حماة الوطن” ، وجابر الطويقى “حزب مستقبل وطن”