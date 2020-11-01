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رياضة

الأهلي: لم تصدر إساءة من "كهربا" في حق "فضل".. وما حدث سوء تفاهم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:19 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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عبدالحكيم أبو علم
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الواقعة التي تناولها البعض بين محمود كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية في حفل التكريم أمس أخذت أكبر من حجمها، والكل يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير في إطار الاحترام المتبادل ولا توجد أي نية للإساءة من جانب أي طرف للآخر خاصة أن الأجواء احتفالية وتكريم للأهلي ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه.

وأضاف عبد الحفيظ أنه حرص على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة واستمع لكلام محمود كهربا ولم يكتف بذلك بل استمع أيضًا للعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه.

ولم تصدر أي إساءة في حق الكابتن محمد فضل وغير مسموح بذلك أيًا كانت المبررات بل إن كهربا في كل حديثه معه «أي سيد عبد الحفيظ» أكد على تقديره واحترامه الكامل للكابتن محمد فضل والعلاقة الطيبة التي تربطه معه. لكن يبدو أن هناك سوء فهم شكليا حدث بخصوص الواقعة. وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلي لأي إساءة أو تجاوز في حق أيّ من عناصر المنظومة الكروية.

 ووجه عبد الحفيظ التحية لاتحاد الكرة وجميع القائمين عليه، خاصة أنهم تحملوا الكثير في سبيل عودة النشاط الكروي، واستكمال مسابقة الدوري بكل درجاتها في ظروف صعبة للغاية. وهذا يحسب لكل العناصر الذين تعاونوا وأعادوا الحياة للملاعب بعد جائحة كورونا التي سادت العالم وتسببت في إلغاء مسابقات وبطولات رياضية عديدة.

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