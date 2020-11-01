الأهلي: لم تصدر إساءة من "كهربا" في حق "فضل".. وما حدث سوء تفاهم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الواقعة التي تناولها البعض بين محمود كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية في حفل التكريم أمس أخذت أكبر من حجمها، والكل يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير في إطار الاحترام المتبادل ولا توجد أي نية للإساءة من جانب أي طرف للآخر خاصة أن الأجواء احتفالية وتكريم للأهلي ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه.





وأضاف عبد الحفيظ أنه حرص على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة واستمع لكلام محمود كهربا ولم يكتف بذلك بل استمع أيضًا للعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه.





ولم تصدر أي إساءة في حق الكابتن محمد فضل وغير مسموح بذلك أيًا كانت المبررات بل إن كهربا في كل حديثه معه «أي سيد عبد الحفيظ» أكد على تقديره واحترامه الكامل للكابتن محمد فضل والعلاقة الطيبة التي تربطه معه. لكن يبدو أن هناك سوء فهم شكليا حدث بخصوص الواقعة. وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلي لأي إساءة أو تجاوز في حق أيّ من عناصر المنظومة الكروية.



