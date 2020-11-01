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حوادث

إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي بتهمة قتل شخصين بنجع حمادي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:32 م
محكمة
محكمة
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يوسف رجب

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لقتله شخصين وإصابة اثنين فى خصومة ثأرية بنجع حمادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

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ترجع أحداث الخصومة الثأرية لعام ٢٠١٤ عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغًا بوقوع إطلاق نار على فتحى قنديل عضو مجلس النواب أثناء مروره على الطريق الزراعى، ما أسفر عن مصرع كلا من: شكرى عبد المبدى وفرحات محمد وإصابة علاء شكرى وعبد الرحمن فهمى.

أكد التحريات أن مرتكب الحادث على.ع.ع،  تربص لأبناء عائلة بينه وبينهم خصومة ثأرية، و تصادف مرور النائب مع بعض الأشخاص.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة وتقديمه للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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