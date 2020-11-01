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محافظات

الغضبان يبحث استعدادات محافظة بورسعيد لانتخابات مجلس النواب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:25 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 7 و 8 نوفمبر بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  ومساعد مدير الامن  ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وغرفة العمليات والاجهزة المعنية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وأضاف المحافظ انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية وتم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم .

وحث محافظ بورسعيد المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأضاف المحافظ أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة سيتم ربطعا بغرف العمليات بالاحياء واللجان الانتخابية  وان هناك لجان سوف تقوم بالمرور علي جميع المراكز الاتتخابية للتاكد من توافر كافة الخدمات اللوجستية واستعداد تلك اللجان علي الوجه الاكمل والتاكد من اعمال الكهرباء والتيار البديل وكذلك النظافة  داخل وخارج اللجان  من اجل ظهور بورسعيد بصورة مشرفة اثناء الانتخابات.
 
وشدد المحافظ علي ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان.

كما أكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع ادارة المرور لرفع السيارات من محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢  لجنة فرعية وعدد ٥١٥  ألف و٧٩٠  ناخبا وناخبة،  تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشحا.


والدائرة الثانية تضم  اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين على ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشحا.
الغضبان يبحث استعدادات محافظة بورسعيد لانتخابات مجلس النواب
الغضبان يبحث استعدادات محافظة بورسعيد لانتخابات مجلس النواب
الغضبان يبحث استعدادات محافظة بورسعيد لانتخابات مجلس النواب
الغضبان يبحث استعدادات محافظة بورسعيد لانتخابات مجلس النواب

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