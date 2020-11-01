أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين طالب في البرلمان بتحسين أوضاع المدرسين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين أثار موضوعا مهما أثناء جلسة اليوم، الأحد، بمجلس النواب، موضحا أن هناك 26 ألف مدرس يعملون في المدارس الخاصة ولا يتقاضون إلا حوالي 700 جنيه فقط.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن النائب محمد أبو العينين طالب بتعديل قانون تحسين أوضاع المعلمين؛ خاصةً أن عدد المدارس الخاصة في مصر حوالي 9 آلاف مدرسة؛ منوها بأنه «تم الاستغناء عن عدد من المدرسين من دون الحصول على أموالهم».





كان النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أكد أن مصر لم تشهد الاهتمام بالتعليم مثلما نراه هذه الأيام قولا وفعلا، ببناء المدارس الجديدة، وإدخال أنماط جديدة من التعليم وتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي، وأجهزة التابلت والمنصات الرقمية وبنك المعرفة، والأخذ بالامتحانات الإلكترونية، مُشيدًا "لم نشهد هذا الكم الهائل من الفكر التنموي الحديث من قبل".





وأشار "أبو العينين"، إلى اهتمام الرئيس الخاص بالمعلم؛ باعتباره عصب العملية التعليمية الذي يقوم بأقدس مهمة، وهي تعليم وتأهيل الأجيال الجديدة وغرس القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم.





كان ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أثناء نظر تعديل قانون تحسين أوضاع المعلمين.





وقال أبو العينين إن الزيادات التي تضمنها مشروع القانون في رواتب المعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين هي "هدية من الرئيس" ومبادرة طيبة عكست اعتزاز الرئيس وتقديره للمعلمين.





وأكد أن إصلاح وتطوير العملية التعليمية يجب أن يبدأ بتحسين أوضاع المعلم معنويا وماديا واجتماعيا وتدريبه وتأهيله ليكون قادرا على خلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه ومواجهة تحديات المستقبل.





وشدد أبو العينين، على ضرورة تحسين أحوال المعلم، ليست فقط المادية، ولكن المعنوية والاجتماعية أيضا، من خلال مسابقات مثل أفضل معلم وأفضل مدير مدرسة وهكذا. والاحتفاء بالمعلمين في وسائل الإعلام باعتبارهم القدوة والمثل للأجيال الجديدة.





وأبدى النائب، سعادته بالطفرة التعليمية، مشيرا إلى أن افتتاح جامعة الملك سلمان، إبداع لم نره من قبل، لما بها من فكر جديد يختلف بشكل كبير لصالح الطالب، وما يتضمنه من اختبارات في تخصصات مختلفة تواكب سوق العمل لتحقيق الاندماج.





وأثار أبو العينين، أزمة المعلمين في احتساب مرتباتهم على أساسي 2014، ونحن في 2020، موضحا أن ذلك الأمر يجعل أي زيادة أو إضافة على الراتب متواضعة.





كما أثار النائب محمد أبو العينين مشكلة تدني أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة وقال: "هناك شكوى من المدرسين في المدارس الخاصة تتعلق بتدني الحد الأدنى للأجور، مضيفا: " كيف يحصل المعلم على مرتب أقل من الحد الأدنى للأجور ويصل إلى 700 و800 جنيه في المدارس الخاصة.





وهنا عقب رئيس البرلمان د. علي عبد العال قائلا: "سوف نفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم كيف يحصل المدرس على أقل من الحد الأدنى للأجور، وأضاف مستنكرا "700 جنيه.





وعقب د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "نبحث ظروف وأوضاع المعلمين في المدارس الخاصة وسيصدر قرار قبل نهاية العام الجاري وسنرفع الحد الأدنى للمعلم ومثلهم مثل الحكومة".





وعقب رئيس البرلمان غاضبا: "لن نترك التعليم الخاص يمشي كل واحد بمزاجه، موجها كلامه للوزير "اعرف أنك لن تترك القضية وثقتي فيك وفي المجلس كبيرة لأن الأمر ينعكس على العملية التعليمية".





وعلق الوزير: "ستكون هناك أخبار جيدة خلال الفترة من 4 أو 5 أسابيع القادمة.



